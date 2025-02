V Sanremu povečini konvencionalne popevke

Sanjali smo o festivalu italijanske popevke brez nezaželenih pridig in Carlo Conti je izpolnil vsedržavno željo z ukinitvijo monologov. Že prvi večer smo spoznali vseh 29 popevk, za dodatno »poglobitev« pa smo polovici lahko prisluhnili še včeraj (12. februarja), drugi polovici pa bomo danes (13. februarja). Letošnja favorita sta Olly in Giorgia: dve baladi, trideset let razlike. Prvi pravzaprav ne izstopa s tem komadom, a ima zanesljivo število oboževalcev. Giorgi pa je Blanco napisal pesem na kožo: romantika brez presenečenj, a z magičnimi izvajalskimi vrlinami, kot je vrhunsko obvladanje pevske tehnike.

Letošnje popevke so v veliki večini precej konvencionalne, a tudi zelo poslušljive, kar obeta njihov dober »promet« po festivalu.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku