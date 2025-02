V Sanremu se drevi začenja festival italijanske popevke

V Sanremu se drevi začenja vsakoletni izbor za najlepšo italijansko popevko, zmagovalna pesem, ki jo bodo izbrali v soboto, pa bo dobila vstopnico za finalni večer tekmovanja pesmi Evrovizije v švicarskem Baslu 17. maja. Za zmago se bo potegovalo 29 pesmi. Eden od pevcev, Emis Killa, je namreč zaradi sodnih težav odstopil.

Letošnji sanremski festival, ki bo že petinsedemdeseti po vrsti, bo vodil znani voditelj Carlo Conti ob pomoči številnih sovoditeljev. Nocoj se mu bosta pridružila Antonella Clerici in Gerry Scotti, v prihodnjih dneh pa bodo na odru z njim med drugim Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini in Alessia Marcuzzi ter dvakratni zmagovalec festivala, pevec Mahmood.

Na festivalu bo letos sodelovalo več mladih obrazov ob nekaterih znanih povratnikih. Tako se bo s pesmijo Viva la vita predstavil kantavtor Francesco Gabbani, ki je na Sanremu zmagal leta 2017. Med tistimi, ki so zmagali že pred več desetletji, pa je Giorgia, ki je slavila leta 1995, letos pa stavi na pesem La cura per me. Na oder Sanrema se vrača tudi Massimo Ranieri, ki je Italijo že dvakrat zastopal tudi na Evroviziji, in sicer leta 1971 in 1973.

Kot je že v navadi, si lahko gledalci obetajo tudi številne znane goste. Med drugim se bodo skozi teden na festivalskem odru zvrstili pevci Jovanotti, Raf, Damiano David, Ermal Meta in Tedua, nastopila pa bo tudi znana glasbena britanska zasedba Duran Duran.

Festival se bo vsak večer začel ob 20.40 in si ga bo v neposrednem prenosu moč ogledati na programu RAI 1.