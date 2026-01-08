V Slovensko stalno gledališče prihaja Helena Blagne

Prva dama slovenske popularne glasbe Helena Blagne bo jutri ob 20. uri praznovala 40 let kariere na velikem odru Slovenskega stalnega gledališča. Po razprodanih dogodkih jubilejnega leta, med katerimi tudi koncert v ljubljanskih Križankah, bo enkratni večer v Trstu edinstvena priložnost za tesnejši stik z najbolj ikonično slovensko divo in njenimi uspešnicami kakršne so Ti boš vedno prvi, Kar bo, pa bo, Dež, Naj nihče me ne zbudi, Vrniva se na najino obalo.

Že od začetka kariere je bilo jasno, da je Helena Blagne vrhunska glasbena umetnica, ki navdušuje z izjemnim glasbenim izrazom in edinstveno osebnostjo. V slovenski popularni glasbi je prisotna kot ena med najbolj prepoznavnimi osebnostmi, ki jo zaznamuje posebna karizma. Z več̌ kot dvema milijonoma prodanih plošč̌doma in v tujini ostaja nesporno najuspešnejša slovenska pevka vseȟčasov. Poleg rekordno razprodanih dvoran je kot prva slovenska glasbenica razprodala tudi največjo slovensko dvorano – Areno Stožice.

Koncert, ki ga bo s svojo spremljevalno skupino izvedla v Trstu, bo doživetje tako za tiste, ki sledijo razvoju njene sijajne kariere od samega začetka, kot tudi za mlajše generacije, ki bodo imele priložnost, da spoznajo v živo izjemno protagonistko slovenske (in slovanske) glasbene scene.

Helena Blagne ne bo stopila prvič na oder SSG - leta 2006 je nastopila v glavni vlogi Agave v nepozabni predstavi Bakhantke režiserja Vita Tauferja, s katero je tržaško gledališče gostovalo tudi v Sankt Peterburgu.