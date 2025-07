V sosednji sobi mineva življenje

Poletna filmska sezona v tržaškem Ljudskem vrtu bo danes, jutri in v soboto ponudila tri celovečerce, ki so zaznamovali preteklo filmsko leto. Poleg nagrajenega prvenca Vermiglio italijanske režiserke Maure Del Pero, ki ga bodo predvajali danes, in zadnjega filma Clinta Eastwooda Porotnik številka 2, ki ga bodo prikazali v soboto, bo jutri, 18. julija, ob 21. uri zaživela na platnu ena izmed lepših filmskih zgodb lanske sezone, Sosednja soba Pedra Almodovarja.

Zelo intimna pripoved o življenju in smrti, ki jo je španski režiser zaupal dvema izrednima igralkama, Tildi Swinton in Julianne Moore, najde dodano vrednost ravno pri njuni interpretaciji.

Ingrid in Martha sta prijateljici že od mladih let, pa čeprav ju je življenjska pot vodila v različne smeri.

Do njunega ponovnega snidenja ni prišlo v prijetnih okoliščinah. Martha namreč boleha za rakom. Ker je upanja za okrevanje res malo, se novinarka bolj kot na zdravila zanaša na moč prijateljstva in Ingrid zaprosi, naj ji bo ob tej preizkušnji ob strani.

V resnici se je Martha že odločila za evtanazijo, pri čemer nekdanjo in spet najdeno prijateljico vpraša, da ji sledi v hišo na podeželju, kjer naj bi skupaj preživeli zadnje tedne njenega življenja. Vsaka v svoji sobi, vendar ob skupnih sprehodih, večerjah in dolgih pogovorih, bosta čakali na potek časa in na dan, ko bo Ingrid opazila, da so vrata Marthine sobe zaprta, kot ji terminalna bolnica pove. To bo znamenje, da se je prijateljičino življenje končalo.

Najboljši film lanske beneške Mostre, ki je z Lida povsem upravičeno odnesel zlatega leva, je tudi prvi Almodovarjev celovečerec v angleškem jeziku. Zgodba je samo navidez enostavna, saj se film dotika gledalca v globini, pripoved je ganljiva in deluje tudi odrešilno.

Film Sosednja soba je posnet z zelo klasično filmsko tehniko, odlikujeta ga tudi fotografija in skrajna skrb pri iskanju detajlov. Zadnji celovečerec danes 75-letnega španskega režiserja je izvirno filmsko razmišljanje o posameznikovi svobodi in odločitvah, ki so za druge težko sprejemljive.

La stanza accanto (Sosednja soba)

Država Španija, ZDA, 2024

Režija Pedro Almodovar

Igrajo Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro