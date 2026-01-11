V Špetru bo ob nedeljah spet donela glasba

V Kulturnem domu v Špetru se danes ob 17. uri začenja nova sezona koncertnega cikla Ob nedeljah glasba, ki je prvenstveno namenjen najmlajšim poslušalcem, hkrati pa dragocena priložnost za rast mladih glasbenikov. Že četrtič ga prireja Glasbena matica v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo v Špetru, njegov cilj pa je približati otrokom in mladim glasbo prek neposredne izkušnje poslušanja, pri čemer so v središču mladi izvajalci, ki nastopajo za svoje vrstnike. Pobudnica in umetniška vodja projekta je Paola Chiabudini, profesorica klavirja na Glasbeni matici v Špetru in Gorici.

Dve večji novosti

Sezona 2026 prinaša dve pomembni novosti. Prva je tematska zasnova: štirje koncerti, posvečeni štirim instrumentom - klavirju, kitari, harfi in harmoniki -, ki omogočajo poglobljeno poslušanje njihovih zvočnih in izraznih značilnosti. Druga novost je neposredna vključitev učiteljev in priznanih glasbenikov, ki bodo nastopili z učenci.

Mladi talenti in priznani pianist

Prvi koncert bo danes posvečen klavirju. V prvem delu bodo nastopili učenci razreda profesorice Tamare Ražem Locatelli, mladi pianisti, ki so že prejeli nagrade na pomembnih mednarodnih tekmovanjih; nekateri izmed njih bodo konec januarja nastopili v prestižni dvorani Carnegie Hall v New Yorku. V drugem delu večera bo na oder stopil mednarodno priznani džez pianist Giorgio Pacorig, profesor na konservatoriju Tartini v Trstu in eno najvidnejših imen italijanskega džeza.