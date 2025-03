V sredinem Primorskem dnevniku priloga Tantadruj

V sredinem Primorskem dnevniku bo posebna priloga Tantadruj, posvečena trem primorskim gledališčem. V njej bodo bralci med drugim imeli na voljo predstavitve nekaterih del, ki jih uprizarjajo Slovensko stalno gledališče, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper.

Prebrali bodo lahko med drugim predstavitev nove uprizoritve SSG Županova Micka, ki bo zaživela v »primorski priredbi« z režijo Vita Tauferja. Svoje poglede na igro bo režiser predstavil v intervjuju.

Na voljo bo tudi intervju z Žigo Saksido, članom ansambla SNG Nova Gorica, ki po dolgi in zanimivi karieri aprila odhaja v pokoj. Na strani posvečeni Evropski prestolnici kulture Nova Gorica Gorica se predstavljata nova taktilna galerija in Muzej Doblar. V Gledališču Koper bodo prvo soboto v aprilu krstno uprizorili dramatizacijo Collodivijega Ostržka, ki jo podpisujeta režiser Jaka Ivanc in igralec Luka Cimprič. Z njima se je pogovarjal Miha Trefalt.