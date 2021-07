V Topolovo vabita tudi Pif in Rumiz

Dogajanje festivala Postaja Topolove/Stazione di Topolò, ki je letos že osemindvajsetič zapored malo, napol zapuščeno vasico Topolovo napolnilo z obiskovalci in umetniki iz celega sveta, se bliža koncu. Tretji Postajin umetniški vikend se bo pričel danes, 16. julija, okrog 17. ure, ko bo o svojem ustvarjanju in pomenu semen in intimnosti spregovorila švicarska umetnica Kim Lang, večer pa bo sklenil zdaj že tradicionalni dogodek z vsem dobro poznanim Pifom, ki bo govoril »o stvareh, za katere se je vredno boriti«.

V soboto zjutraj bodo zaključili z branjem Dantejeve Božanske komedije, ki se jo bralci v različnih jezikih – nekje v mračnem gozdu Topolovega – prebirali vse tri festivalske sobote. Pisateljica Irena Cerar bo popoldne v pogovoru s Katjo Roš predstavila svojo hojo po robu (Potepuški okruški), sedemletno raziskovanje slovenskih zamejskih pokrajin, velik trg pod cerkvijo pa bo zvečer zaplesal ob glasbi udarne skupine Les Tambours de Topolò, nastale na eni izmed festivalskih delavnic veliko let od tega.

Zadnje nedeljsko dopoldne bo potekalo v znamenju mlade revije Robida, katere uredniški odbor bo predstavil najnovejšo številko, v celoto posvečeno temi gozda. Gost večera, tržaški pisatelj Paolo Rumiz pa bo z umetnikom Cosimom Miorellijem predstavil svoj še neobjavljeni tekst, v katerem povezuje ritem poezije z ritmom hoje, čemur se prileže naslov spektakla – Pisati s stopali. Popoln spored je na voljo na spletni strani festivala.