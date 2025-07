V Trstu brezmejni džezovski festival

V okviru 19. džezovskega festivala Trieste Loves Jazz se bo od danes do sobote na vrtu Muzeja Sartorio v Trstu zvrstilo pet koncertov. Nocojšnji bo posvečen koketiranju med opereto in svingom. Najprej bosta pianist Sergio Cossu, nekdanji član skupine Matia Bazar, in harmonikar Fausto Beccalossi, član ansambla kitarista Ala Di Meole, predstavila vrsto skladb iz njunega projekta Fausto e Serse. Sledil bo džezovski poklon Trstu, prestolnici operete, s skupino Swing à la Carte s trobentarjem Ginom Cancellijem.

Jutrišnji večer bo hrvaško obarvan. S sodelovanjem hrvaške skupnosti v Trstu bo nastopil kvintet trobentarja Roberta Mikuljana z gostoma, kitaristom Darkom Jurkovićem - Charliejem in pozavnistom Maxom Ravanellom. Četrtek, 10. julija, bo glasbeno potekal v znamenju mosta med Vzhodom in Zahodom. Uvodoma bo kontrabasist Simone Lanzi s svojo skupino predstavil album Il sogno di Leandro, zmes bližnjevzhodne glasbe. V drugem delu bo nastopila skupina Crveni most, kvintet glasbenikov, med katerimi je tudi tržaški saksofonist Piero Purich, predan etnojazzu.