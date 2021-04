V Trstu odprli Tartinijevo sobo

Koronavirus je prekinil veliko kulturnih načrtov, ampak občasno nam splet ponudi vsaj pokušnjo tistega, kar bomo lahko doživeli, ko bo žalostne zgodbe konec. Med velike načrte spada tudi mednarodni razpršeni muzej, posvečen Tartiniju, ki je nastal v okviru projekta Interreg in povezuje Piran, rojstno mesto velikega violinista, s Padovo, kjer je mojster najdlje živel, in Trstom, ki je leta 1903 po njem poimenoval svoj konservatorij.

Giuseppe Tartini ni bil samo virtuoz ter imeniten skladatelj, temveč tudi znanstvenik, ki je veliko študijev posvetil akustiki, pa tudi mehaniki in fiziologiji violinske igre: njegovo ime je slovelo po celi Evropi in učenci so k njemu prihajali od vsepovsod. Še pred lansko zaporo so Tartiniju posvetili študijske kongrese v Padovi, Trstu in Ljubljani, nova spominska soba na tržaškem konservatoriju pa je lepa in pomembna pridobitev, pa čeprav za zdaj na ogled samo po spletu. Včeraj so jo virtualno predstavili glavni akterji pobude. Profesor Paolo Da Col je natančneje opisal vsebino zbirke, v kateri so dragoceni eksponati, kot so dva loka, Tartinijevo razpelo, lasulja in druge zanimivosti. Najstarejše eksponate je konservatoriju že leta 1903 daroval zbiratelj Ettore Rampini iz kraja Quarto d’Altino; ta je v starinarnicah izbrskal del dediščine, ki jo je podedoval Tartinijev učenec Giulio Meneghini, z leti pa se je zbirka obogatila z dragocenimi rokopisi koncertov in znanstvenih razprav. Po zbirki se je zaenkrat mogoče sprehoditi le virtualno na spletnem portalu www.discovertartini.eu, ki tržaški konservatorij povezuje s Padovo in Piranom.