V zraku so ljubezen, denar in druge univerzalne teme

Le kdo še ni slišal za roman Alamut tržaškega pisatelja Vladimirja Bartola? Manj znana so verjetno njegova druga dela, med temi zbirka črtic Al Araf. Ena od njih (Zadnje gibalo) je doživela dramatizacijo za novo uprizoritev Slovenskega stalnega gledališča (SSG) iz Trsta z naslovom Nekaj v zraku.

»Predstava nastaja ob 120-letnici Bartolovega rojstva,« je ob srečanju z novinarji dejal direktor SSG Danijel Malalan. Za dramatizacijo je poskrbela uveljavljena dramatičarka Simona Hamer, režijo pa podpisuje beograjska režiserka Anđelka Nikolić.

Gledališka igra Nekaj v zraku pripoveduje o ljubezenskem štirikotniku med podjetnikom Antonom Jedličkom (Primož Forte), njegovo ženo Ilonko (Nikla Petruška Panizon), tajnico Vero (Sara Gorše) in poslovnim svetovalcem Leopoldom Stieglitzem (Jernej Čampelj). Avtor v njej obravnava navidezno banalne afere, ki so samo fasada njegovega realnega namena, saj razmišlja o višjih silah in močeh, ki vodijo dejanja in življenja vsakega človeka. Vsi štirje protagonisti živijo v strahu pred izgubo določenega statusa, ki ga potrjuje prepoznavna vloga v poslovnih in partnerskih odnosih. Izvirno literarno besedilo, ki je, kot je poudarila dramaturginja, doživelo le dramatizacijo, ne pa posebne adaptacije, upošteva dokaj konservativen družbeni ustroj, v katerem ima ženska jasno odmerjen prostor. »Edina, ki v Bartolovi črtici nima priimka, ampak jo označuje le lastno ime, je tajnica Vera. Očitno ni bila dovolj pomembna v tej družbi, da bi imela zraven še kaj,« je dejala režiserka Nikolić.

Na odru nastopa tudi glasbenik Igor Zobin, ki je poskrbel za izvirno glasbeno kuliso. S harmoniko in klavirjem bo predstavi vlil dodatno energijo ob ritmu tanga. »Že v črtici je Bartol omenil tango, a bi ga mogoče vseeno izbral, saj gre za brezčasno glasbo, ki ima zelo močno notranjo in izrazno moč,« je na predstavitvi dejal Zobin.

Za kostume je poskrbela Mateja Čibej, za koreografije Bojana Robinson, oblikovalec svetlobe je Jaka Varmuž, oblikovalka maske Tina Lovrič, lektor pa Martin Vrtačnik. Ustvarjalno ekipo je v Bartolov svet popeljal Miran Košuta, ki je igralcem predstavil pisatelja in njegovo ustvarjanje.

Predstava bo doživela premiero v petek, 20. januarja, ob 20. uri. Ponovitve pa si bodo sledile ob petkih, sobotah (ob 20. uri) in nedeljah (ob 16. uri) do 5. februarja v mali dvorani Kulturnega doma v Trstu. Kot običajno, bodo predstave opremljene z italijanskimi nadnapisi.