Vabljeni na pot

Bralke in bralci Primorskega dnevnika bodo lahko v prazničnih dneh uživali ob branju dveh novih rubrik. Ob že napovedanih spominih Tržaškega pesnika Miroslava Košute, ki so izšli v knjigi Mornar na kozi in jih bomo objavljali v nadaljevanjih, so tu tudi Poti. Po velikem uspehu, ki ga je med bralci doživel lanski niz prazničnih zapisov pod skupnim naslovom Srečanja, letos namreč med nje prihajajo Poti. V času, ko je marsikatera pot neprehodna in celo prepovedana, smo skupino mlajših sodelavcev povabili, da svoje poti delijo z bralci: poti, ki so jih pripeljale do točno določenega kraja, a tudi do spoznanja, knjige, spomina in seveda človeka. Od danes ste torej vsak dan vabljeni na novo pot – na prvo nas bo popeljal Primož Sturman.