Vabljeni v Charliejevo sobo in kožo

Še en film in pravzaprav zanimivo presenečenje zimske sezone, ki ga ne gre zamuditi znotraj ponudbe letnega kina v Trstu.

V Ljudskem vrtu bo jutri ob 21. uri na sporedu delo triinpetdesetletnega ameriškega režiserja Darrena Aronowskega, The Whale, se pravi Kit. Zgodbo je newyorški filmar povzel po drami Samuela D. Hunterja. Kljub temu, da je Aronowski po igri posnel celovečerec, je precej razvidno, da gre v resnici za gledališki film, saj se celotna zgodba dogaja v eni sami sobi, kjer Charlie preživlja dneve in noči.

Osrednji junak Charlie je profesor angleščine, ki uči vedno samo na daljavo. Pravzaprav nikoli ne stopi iz hiše, v kateri živi v popolni depresiji. Študentom, ki sledijo njegovim predavanjem, se nikdar ne pokaže, to pa zato, ker mu je nerodno, saj je zelo debel. Pred računalnikom ves čas požira nezdravo hrano in se kar naprej redi. Njegovo zdravstveno stanje postaja vse bolj zaskrbljujoče, komajda se premika po hiši in še na pamet mu ne pade, da bi se podal med ljudi ali do zdravnika.

Zanj skrbi edinole prijateljica Liz, ki je po poklicu bolničarka in mu poleg hrane nosi tudi zdravila in pregleduje krvne izvide. Liz seveda dobro pozna Charliejevo krvno sliko in je vajena njegovih kriz. Ob zadnjem obisku mu jasno pove, da če ne bo poiskal zdravniške pomoči, njegovo srce ne bo zdržalo visokega krvnega pritiska in tvega, da v nekaj dneh umre.

A sivi in ponavljajoč Charliejev vsakdan nenadoma prekine obisk edine hčerke Ellie. Oče je plavolaso najstnico zapustil že pred leti, ko je odšel z doma in se poročil z Adamom. Prav prijateljev samomor je privedel nekoč uspešnega profesorja do hude depresije.

Obiski problematične hčerke Ellie so za depresivnega protagonista nadvse dragoceni, ker upa, da se bo tako lahko spet približal dekletu in se hkrati naužil energije, ki je zanj še kako potrebna.

Aronowskemu je tudi tokrat uspelo zvabiti gledalca v Charliejevo kožo, kjer v prvi osebi podoživlja njegova obžalovanja, upe, nemir in celo destruktivno predanost, v katero je zabredel junak zgodbe. Protagonist Brendan Fraser je za lik, ki ga je odigral v tem filmu, prejel oskarjevo nagrado za najboljšo moško vlogo.

The Whale

Država: ZDA, 2022

Režija: Darren Aronowski

Igrajo: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau in Samantha Morton