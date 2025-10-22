Vajeti SSG bo prevzela Nina Ukmar

Vajeti Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu bo prevzela Nina Ukmar, dosedanja vodja kabineta slovenske ministrice za kulturo Aste Vrečko. Odgovorna bo tako za umetniško kot za strokovno-administrativno vodenje teatra. V teh krajih je sicer kar znan obraz. Dolgih deset let (2012 -2022) je bila namreč direktorica Kosovelovega doma Sežana. Vodila je tudi Mladinski center Podlaga. Od leta 2016 do 2020 je bila predsednica združenja Art kino mreže Slovenije, od 2020 do 2022 pa članica njegovega upravnega odbora. Do nedavnega je bila članica sveta Festivala slovenskega filma.

Nina Ukmar bo nasledila igralca in režiserja Danijela Malalana, ki je funkcijo opravljal od maja 2019. Za mesto novega direktorja Slovenskega stalnega gledališča se je na razpisu potegovalo 18 kandidatk in kandidatov.