Več intime kot pa trdega bluz roka

Švedska skupina Graveyard, eden izmed boljših bluz rok bendov novega tisočletja, se končno vrača z novim glasbenim materialom. Potem ko so fantje leta 2018 izdali plošček Peace, je danes na vrsti nov album z enostavnim naslovom 6.

Skupino Graveyard so leta 2006 ustanovili pevec in kitarist Joakim Nilsson, basist Rikard Edlund, bobnar Axel Sjöberg in pevec Truls Mörck. Po dveh letih je izšel prvenec Graveyard, izdala pa ga je znana ameriška neodvisna glasbena založba Tee Pee Records. Glasbeni potencial švedskega kvarteta je bil takoj očiten, zavedela pa se ga je tudi nemška založba Nuclear Blast, ena izmed večjih, svetovno znanih metal in rok založb. Fantje so kmalu podpisali pogodbo in leta 2011 predstavili glasbeni biser Hisingen Blues, s katerim so zasloveli tudi v Združenih državah Amerike.

Živo imam pred sabo njihov prvi nastop v Italiji, leta 2011 v »izgubljeni« vasici Quero blizu mesta Belluno. Takoj mi je bilo jasno, da ima bend izreden glasbeni potencial. Koncertu mlade četverice je takrat prisostvovalo malo več kot petdeset ljudi, danes pa spada bend v sam vrh svetovne bluz rok scene.

Sledili sta še plošči Lights Out in Innocence & Decadence, konec leta 2016 pa se je nekaj zataknilo. Kazalo je, da bo glasbene avanture konec. Bobnar Axel Sjöberg je zasedbo zapustil in se raje posvetil drugim glasbenim projektom. Že na začetku naslednjega leta pa je oboževalce švedskega benda osrečila vest, da je skupina z novim bobnarjem Oskarjem Bergenheimom znova na nogah. V naslednjih mesecih so glasbeniki začeli s snemanjem novega ploščka Peace.

Danes sestavljajo zasedbo pevec in kitarist Joakim Nilsson, kitarist in pevec Jonatan Larocca-Ramm, basist Truls Mörck in bobnar Oskar Bergenheim.

Novi, šesti album 6 traja malo manj kot štirideset minut, na njem pa je devet komadov. Pesmi so fantje posneli v glasbenem studiu Silence Studios in delno v Don Pierre Studios. Producentsko plat je tokrat podpisal Don Ahlstertberg, ki je z bendom že sodeloval pri prvih treh ploščah. O novem albumu je pevec Nilsson povedal, da gre za nežno in lizergično mešanico »pustih« kitar, hammond klaviatur ter lahkotnega basa in bobnov.

To drži, v novi plošči je bolj malo tistega trdega, bluz roka, na katerega so nas fantje bili privadili. Prvi single Twice spada na primer v to kategorijo, na neki način pa tudi komada I Follow You in Just A Drop. Ostale pesmi so intimne balade, večkrat nekoliko nostalgične, lahko bi rekli primerne za prihajajoče jesensko vzdušje. Bright Lights in No Way Out sta med najboljšimi, ravno tako tudi zaključna, petminutna Rampant Fields. Nilsson pa je dokazal, da ima še vedno izreden, melanholičen in prodoren glas.

6

Graveyard

Intimni bluz rok

Nuclear Blast Records, 2023