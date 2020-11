Vile&Vampi: 20 let v eni knjigi

Dark Theme

Pred dvajsetimi leti, ko se je avantura skupine Vile&Vampi začela, se je skupina tržaških prijateljev tedensko sestajala na domovih ali na podstrešju openskega Prosvetnega doma in skupaj ustvarjala svoje »vinjete«. Danes živijo na različnih koncih – v Trstu, Sloveniji, Združenih državah Amerike, v Furlaniji – vinjete nastajajo na daljavo, želja po skupnem ustvarjanju (in zabavi) pa je ostala. Prvo vinjeto so, še brez skupinskega podpisa, objavili 31. decembra 1999 v 12. številki takratne mladinske strani Primorskega dnevnika (PriMorski pes), ob svoji dvajsetletnici pa so najboljše zbrali v knjigi z naslovom Vox pupoli!

Jutri, 23. novembra, ob 18. uri jo bodo predstavili na Facebook strani tržaškega društva Goffredo de Banfield. Izkupiček od prodaje (knjiga stane 15 evrov, izdala jo je tržaška založba White Cocal Press) bodo namreč v celoti namenili društvu, ki se posveča oskrbi starejših občanov in zlasti Alzheimerjevih bolnikov. To ni samo dobrodelna gesta, temveč naložba v našo prihodnost, so s humorjem, ki jih zaznamuje, dejali člani skupine.

O prehojeni poti smo se pogovorili s Fabriziem Polojazom, ki je pred dobrimi 20 leti dal pobudo za nastanek skupine Vile&Vampi. Kot pravi, je »vrednost dobre vinjete – in seveda ne trdim, da so naše vinjete vse dobre – primerljiva komentarju ali kolumni, ki ti v dveh črtah pove bistvo neke teme ali dogodka. Naše vinjete so satirične, ironične, smešne, marsikatera pa ne spravi v smeh ... je pa dobra tudi, če se bralec ob njej zamislil o nekem argumentu, ki bi morda drugače šel neopazno mimo njega.«