Visavì presega meje, povezuje kraje in ljudi

»Dve državi, dve mesti, eno srce, ki utripa v plesu.« Tako se letos v svoji šesti izvedbi predstavlja festival sodobnega plesa Visavì Gorizia Dance Festival. Letošnji program so organizatorji, goriški produkcijski center ArtistiAssociati, želeli razgrniti v Milanu z namenom, da bi sam festival, predvsem pa tesno vez med Gorico in Novo Gorico orisali italijanskim medijem.

Letošnji festival Visavì sodi v uradni program Evropske prestolnice kulture - GO! 2025, vendar pa, kot je v imenu organizatorjev večkrat podčrtal ideator festivala Walter Mramor, se je sodelovanje med Gorico in Novo Gorico, konkretneje med centrom ArtistiAssociati in Slovenskim narodnim gledališčem (SNG) Nova Gorica, začelo leta prej. Od leta 2020 namreč festival poteka na različnih lokacijah na Goriškem, na obeh straneh meje.

S predstavami se bo Visavì 2025 začel 9. oktobra in se bo zaključil 19., v konkretnem pa bodo že od 6. oktobra, tako v Gorici kot v Novi Gorici, potekale razne delavnice.