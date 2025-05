Vodstvu ZSKD podaljšali mandat

Zvezo slovenskih kulturnih društev bodo do oktobra vodili dosedanji odbori z deželno predsednico Živko Persi na čelu. Na 59. občnem zboru ZSKD so namreč predstavniki včlanjenih društev sklenili, da ne podajo razrešnice odboru in volitve prenesejo na jesen. Medtem bo deželna kulturna zveza zaključila postopek, ob koncu katerega bo imela status pravne osebe. To bo razbremenilo naslednjega predsednika ali predsednico, ki jo bodo izvolili oktobra, saj bo po spremembi statusa in statuta ZSKD odgovarjala s svojim premoženjem in ne več s premoženjem svojih upraviteljev.

Tako so sklenili predstavniki društev, ki so se danes zbrali na 59. občnem zboru Zveze slovenskih kulturnih društev v Šempolaju. V tamkajšnjih prostorih društva Vigred so odobrili obračun za leto 2024 (izid poslovne dobe je pozitiven) in proračun za letošnje leto. Delegati so izrazili tudi solidarnost s Slovenci v Bardu, ki jih tamkajšnji župan diskriminira. »Vedite, da imate v zvezi podporo, pripravljeni smo tudi na dodatne finančne dotacije, če jih potrebujete,« je odbornici z Videmskega Luisi Cher zagotovila Živka Persi, resnično dolg aplavz, ki ga je dvorana namenila njunemu objemu, pa je »povedal več kot vse besede«.