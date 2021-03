Vojnović: V Trstu Slovenci pokupijo vse knjige

V daljšem pogovoru za Delovo Sobotno prilogo je pisatelj Goran Vojnović spregovoril o novem romanu Ðorđić se vrača (nadaljevanje njegove prve uspešnice Čefurji raus!), ki je tik pred izidom, in o gledališki predstavi Figa, ki je po njegovem istoimenskem romanu doživela premiero na odru ljubljanske Drame.

Roman Figa je letos uvrščen na seznam maturitetnega čtiva, kar je pri novinarju Demokracije in Nove24TV Metodu Berlecu sprožilo pomisleke, češ, da bi maturanti lahko brali »bolj domoljubno, srednjeevropsko umerjene avtorje«. Na vprašanje novinarke Vesne Milek, kako komentira to izjavo, je Vojnović odgovoril, da besede človeka, »ki je nekoč objavil sliko nekaj temnopoltih ljudi ob kavnem avtomatu in napisal, da se v Sloveniji ne da več normalno spiti kave,« nimajo zanj nobenega pomena.

Za Vojnovića je vsako branje knjig v slovenščini domoljubno branje, sprašuje pa se, zakaj domoljubi ne kupujejo slovenskih knjig. »V Trstu Slovenci pridejo na vsako predstavitev knjige slovenskega avtorja in pokupijo vse knjige. Ker ljubijo slovenski jezik in slovensko kulturo. V Sloveniji pa nam je škoda denarja za naše knjige, za naše filme, za naše gledališče, za vse. Če bi naši domoljubi res ljubili slovensko kulturo, bi Drago Jančar zlahka prodal sto tisoč izvodov svoje knjige,« meni 40-letni pisatelj.