Vrača se akcija Primorci beremo

April je mesec knjig. V aprilu namreč obeležujemo mednarodni dan otroških knjig, svetovni dan knjige in Noč knjige, prihodnji torek - 22. aprila - pa se začenja tudi 19. projekt Primorci beremo. Akcija bo trajala do 3. novembra in bo tudi letos povezala bralke in bralce celotne Primorske.

V projektu sodeluje deset primorskih knjižnic. Narodni in študijski knjižnici s Knjižnico Damirja Feigla v Gorici so se pridružile občinske knjižnice iz Saleža, Devina-Nabrežine, Doline, Milj, Doberdoba in Sovodenj, Knjižnica Borisa Pahorja na Proseku ter Splošna knjižnica Pinka Tomažiča in tovarišev z Opčin.

Za uspešen zaključek bralnega izziva je potrebno prebrati najmanj pet proznih del in eno pesniško zbirko, eno prozno ali pesniško delo pa lahko sodelujoči izberejo sami. Posebno mesto namenjajo tudi avtorjem in avtoricam iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji, letos so v akcijo vključene knjige Otrok na Morganovi črti (Silvio Pecchiari Pečarič), Vmesni čas (Boris Pangerc), Kavarna odprta (Jernej Šček), Vertikala (Jasmin Rudež) in V soncu tvojem ves težak medlim (Lado Piščanc).

Seznam knjig je dostopen v sodelujočih knjižnicah in na spletni strani knjiznica.it.