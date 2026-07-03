Vrnitev v vesolje in k izvorom

V drugi polovici leta nas čaka kar nekaj novih albumov znanih bendov. Marsikdo na primer vneto čaka na novi plošček angleških rokenrol dedcev Rolling Stones, ki bo izšel čez dva tedna. Veliko pričakovanje pa je vladalo tudi na izid nove plošče skupine Muse. Prejšnji teden so namreč fantje izdali svoj deseti album z naslovom The Wow! Signal.

Zasedbo Muse spremljam od vsega začetka, to je od daljnega 2001, ko je bend izdal svojo drugo ploščo Origin of Symmetry. Živo imam pred sabo, ko sem skupino prvič videl na Heineken Jammin Festivalu v Imoli. Angleški trojček je takrat nastopil v popoldanskih urah, v najslabši vročini. Poleg mene pa je pred odrom stalo le nekaj deset oseb. V Italiji je Muse manija pač izbruhnila malo kasneje kot drugod po svetu. Skupina je v naslednjih letih rok glasbo popeljala med širšo publiko s ploščama Absolution in Black Holes And Revelations. V tistem obdobju (bilo je prvo desetletje novega tisočletja) je bend zaslovel na svetovni ravni in postal prava »stadionska« rok skupina. Nastopi v živo angleške zasedbe so takrat bile veličastne in sijajne glasbene izkušnje. Muse so se za tako imenovano glasbeno mainstream sceno nato odločili leta 2009, ko so izdali ploščo The Resistance. Vse več je bilo pop komadov in glasbenih klišejev iz osemdesetih let. Tako je tri leta kasneje zagledal luč sveta album The 2nd Law, leta 2015 plošček Drones in leta 2018 še album Simulation Theory (verjetno najslabša plošča do danes).

S ploščkom Will Of The People iz leta 2022 so fantje ponovno pokazali nekaj rokerskih vrlin in tako delno omilili kritike starejših oboževalcev. Album je bil tudi politično obarvan, z ostrimi kritikami mednarodni politiki. Z novo ploščo The Wow! Signal pa spet vrnitev v vesolje, in sicer kot metafora za raziskovanje človeške osamljenosti in pretrganih medosebnih vezi. Na to je nedvomno vplivala ločitev pevca Bellamyja od njegove druge žene.

Snemanje novega ploščka je potekalo lani, tokrat pa sta pri ustvarjanju novih komadov bolj konkretno sodelovala tudi bobnar Dominic Howard in basist Chris Wolstenholme. Produkcijsko plat je podpisal tako imenovani »četrti Muse« Dan Lancaster, ki z bendom že leta igra v živo.

Prvi single je izšel že junija lani – Unravelling je »pogumna« mešanica metal-core in elektronskih efektov. Marca letos je prišla na vrsto balada Be With You, prijetno potovanje na vesoljski ladjici, s tretjim singlom Cryogen pa je bend pozitivno presenetil – prava vrnitev v Origin of Symmetry obdobje! Sledili so še singli Hexagons, Nightshift Superstar in Hush (v katerem lahko prisluhnemo tudi angleški pevki Ellie Goulding), tako je bend tudi tokrat v bistvu razkril več kot polovico plošče pred njenim izidom. Zanimiva je tudi zaključna, osebno izpovedna Space Debris, v kateri igra tudi orkester in poje mešani pevski zbor.

The Wow! Signal

Muse

Pop rok

Warner Records, 2026