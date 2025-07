Vsaka pesem kot vesoljsko potovanje

Lani smo nehote spregledali izid novega ploščka pordenonskega power tria Veuve. Bend je namreč novembra izdal svoj tretji album z naslovom Pole. Zato se mu bomo posvetili danes. Skupini pa lahko prisluhnite tudi v živo in to že jutri na Proseku, kjer se bo četrtič odvijal glasbeni festival StonerKras Fest, posvečen puščavski glasbi . Veuve bodo na oder stopili ob 17. uri.

Veuve, trije fantje, doma iz pordenonske pokrajine, so leta 2013 osnovali temelje za nov glasbeni projekt. Pevec in basist Riccardo Quattrin ter kitarist in pevec Felice Di Paolo sta se spoznala že med šolskimi klopmi. Na srednji šoli druge stopnje sta takrat bila med redkimi, ki so poslušali alternativne bende, kot sta na primer Kyuss in Colour Haze. Ljubezen do puščavskih ritmov ju je privedla do tega, da sta bolj za šalo kot zares začela z glasbenimi vajami. Kmalu se jima je pridružil še bobnar Andrea Carlin, skupina pa je v kratkem začela s koncertiranjem v okolici. Poleg nekaterih avtorskih pesmi je takrat preigravala tudi pesmi bendov Black Sabbath, Truckfighters in Saint Vitus.

Člani zasedbe so po daljšem premlevanju izbrali ime Veuve, francosko besedo za vdovo, ker se jim je ta zdela »dekadentna, ampak iz drugega zornega kota precej imenitna«. Že leta 2015 so fantje izdali svojo prvo, istoimensko kratko ploščo, na kateri je bilo šest komadov. Album je ugledal luč sveta v samozaložbi, na njem pa je prišla do izraza stoner nostalgija in veliko »fuzz« kitar.

Leto kasneje sem jim prvič prisluhnil na psihedeličnem festivalu Pietrasonica in ostal dodobra presenečen. Med nastopom so zaigrali tudi komade s prvenca Yard, na katerem se pozna, da so fantje glasbeno napredovali. Proti koncu leta 2017 je zasedba podpisala pogodbo z neodvisno založbo Argonauta Records, kitarista Di Paola pa je zamenjal Stefano Crovato. Z novim članom se je bend odpravil v studio in posnel sedem komadov. Leta 2019 je tako končno izšel nov plošček Fathom. Očitno je bilo, da so fantje »zrasli«, saj so bile pesmi veliko bolj popolne, kompleksne in za stopničko boljše od prejšnjih.

V letih zatem je bend veliko koncertiral po Italiji, Sloveniji, a tudi Severni Evropi. Prišel je v stik z italijansko glasbeno založbo Go Down Records, s katero je lani izdal svojo tretjo ploščo Pole. Šest komadov za malo manj kot uro izrazito psihedelične glasbe. Pesmi so zelo dolge, spremenil pa se je tudi način glasbenega komponiranja. »Na vajah smo se odločili, da se bomo posvetili dolgim ‘jam sessionom’,« nam je razkril Quattrin, »nato pa smo iz teh neskončnih ur igranja izvlekli komade za nov plošček.« Končni rezultat je imeniten. Vsaka pesem je pravo vesoljsko potovanje – iz pordenonskih pokrajin tja do kalifornijskih puščav!

Pridite jim prisluhnit na Prosek, ne bo vam žal.

Pole

Veuve

Space stoner

Go Down Records, 2024