Vztrajno raziskujeta glasbo in kulturo 16. stoletja (video)

Teodora Tommasi in Federico Rossignoli sta vsestranska tržaška glasbenika. V pravem humanističnem duhu preučujeta 16. stoletje, v katerem odkrivata skrite vezi med literaturo, umetnostjo in glasbo. Tommasijeva je po izobrazbi pevka, harfistka in flavtistka, Rossignoli pa pesnik, kitarist in lutnjist: skupaj tvorita duo L’Aquilegia, ki ime prevzema po orlici, priljubljenem cvetu Leonarda da Vincija.

Lani sta pri založbi Bottega discantica izdala svoj snemalni prvenec Cantar al liuto: Musicisti, compositori, improvvisatori, virtuosi nel Rinascimento, v katerem sta začrtala glasbeni razvoj petja s spremljavo lutnje med 15. in 17. stoletjem. Izid skrbno zasnovane zgoščenke je bil povod za pogovor o njunem bogatem delovanju, še posebno letos, ko se poezija in glasba združujeta v imenu Danteja Alighierija (1265–1321) in Josquina Despreza (1450–1521).