Z glasbo peš ob Nadiži

Nadiža je reka, ki ne ločuje, temveč povezuje. Ravno Nadiža s svojo ledeno in kristalno čisto vodo je navdihnila projekt Natisa, ki bo potekal od ponedeljka, 1. do nedelje, 7. septembra letos. Niz dogodkov organizira društvo Inniò s podporo Avtonomne dežele FJK in zavoda Banca 360 v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 - GO! 202.

Natisa ne bo festival ali enkratni dogodek, temveč potovanje peš in z glasbili po celotnem toku Nadiže, od izvira do sotočja s Terom, preko meja ter v odkrivanju skupnosti, jezikov (italijanščine, furlanščine in slovenščine), hribov in zgodb. Protagonista performansov bosta dva glasbenika: harmonikar Paolo Forte in kitarist Leo Virgili. Vsak večer bo v drugem kraju glasbeni in performativni dogodek, pri katerem bodo soudeleženi krajevni umetniki in posebni gostje.

Pot se bo začela v Plestiščih, zelenem osrčju Tipane. Osem kilometrov dolga hoja se bo zaključila na mestu, kjer se z družitvijo Belega potoka in Črnega potoka rodi Nadiža.