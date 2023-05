Z njo je Bob Dylan prvič zadel v črno

Bob Dylan je največji kantavtor vseh časov. S to trditvijo se zelo verjetno strinja večina glasbenih kritikov, v glasbenem svetu pa je že več let skorajda dogma. Dylan je s svojimi komadi in predvsem besedili bil glas generacije iz šestdesetih, njihovo sporočilo pa je ostalo aktualno tudi v naslednjih desetletjih in je (žal) še danes. Dylanov ikonski album The Freewheelin’ Bob Dylan praznuje letos okroglo šestdesetletnico.

Robert Allen Zimmerman se je rodil daljnega leta 1941 v mestu Duluth v ameriški zvezni državi Minnesota. Njegovi predniki so po očetovi strani bili iz Odese, po mamini pa iz Litve. Zrasel je v judovski družini, glasbi pa se je približal že v otroških letih, ko je po radiu poslušal blues in country glasbo. V najstniških letih je Zimmerman vzljubil rokenrol, njegov idol pa je takrat bil znameniti Little Richard.

Na srednji šoli je ustanovil svoje prve rokenrol bende – The Shadow Blasters in The Golden Chords, s katerima je preigraval takratne uspešnice. Proti koncu petdesetih se je preselil v Minneapolis, kjer se je vpisal na univerzo in kmalu nato začel poslušati folk glasbo. V nekem intervjuju je nekoč dejal: »Moja ljubezen do folk glasbe se je rodila v neki ploščarni v Minneapolisu. Zavrteli so ploščo ameriške kantavtorice Odette. Še isti dan sem prodal svojo električno kitaro in ojačevalec ter si kupil akustično kitaro Gibson.«

Folk glasba ga je totalno prevzela, s svojo akustično kitaro je začel nastopati na lokalni glasbeni sceni in kmalu spremenil svoje ime v Bob Dylan, menda zato, ker mu je bila všeč poezija Dylana Thomasa.

Na začetku šestdesetih je Dylan pustil univerzo in se preselil v New York, da bi se posvetil glasbeni karieri. Igral je po različnih klubih, spoznal glasbenega producenta Johna Hammonda in podpisal pogodbo z založbo Columbia Records, pri kateri je leta 1962 izdal prvenec z naslovom Bob Dylan. Plošček, na katerem so v glavnem bile glasbene priredbe drugih izvajalcev, ni bil uspešen, z naslednjim The Freewheelin’ Bob Dylan pa je Dylan zadel v črno. Enajst avtorskih pesmi in dve priredbi.

Veliko pesmi lahko označimo za protestne in ljubezenske, album pa se začne s komadom Blowin’ In The Wind, skladbo, ki je še danes najbolj razpoznavna Dylanova uspešnica.

Kantavtor je bil zagrizen podpornik mirovniškega gibanja, nasprotoval je vojni v Vietnamu. V pesmi Masters Of War na primer ostro kritizira vojno industrijo v ZDA. Plošča The Freewheelin’ Bob Dylan je bila zelo uspešna, Bob Dylan pa je v naslednjih letih postal neke vrste glasnik razočarane mladine.

The Freewheelin' Bob Dylan

Bob Dylan

Akustični folk

Columbia Records, 1963