Z oskarjem nagrajena Obetavna ženska

Film Obetavna ženska je triler in hkrati komedija, a je tudi boleča drama šestintridesetletne britanske režiserke Emerald Fannell, ki je s tem delom letos v Los Angelesu prejela oskarjevo nagrado za najboljši scenarij. Fannellova pa je v osnovi predvsem igralka, znana po interpretaciji Camille Parker-Bowles v tretjem in četrtem poglavju nadaljevanke The Crown. Tokrat se je lotila zelo posebnega celovečerca, filmskega prvenca, ki je delno zgodba o maščevanju, delno pa razmišljanje o svetu, ki nas obdaja.

Film pripoveduje o Cassie, zelo obetavni mladi ženski ... Trpki dogodek, do katerega je prišlo v njenih študentskih letih, pa ji na lepem spremeni prihodnost. Cassijina najboljša prijateljica Nina je doživela posilstvo v času, ko sta obe študirali medicino: Nina ni dogodka nikoli prebolela in je naposled storila samomor.

V življenju prikupne Cassie od tistega trenutka nič ni več tako, kot zgleda. Podnevi namreč dela v baru, ponoči pa se prelevi v fatalno žensko, ki vsakič znova zapelje moškega in ga naposled iz maščevanja kaznuje ...

Fannellin film pa še zdaleč ni delo o maščevanju, temveč zgodba, ki pripoveduje predvsem o krivicah, katerih tarča so pogostoma prav ženske. Mlada dekleta in zrelejše gospe, ki jih po posilstvu ne obravnavajo kot žrtve, ampak kot tiste, ki so na vse privolile.

Film je na sporedu tudi v tržaški kinodvorani Ariston.

Una donna promettente

ZDA 2020

Režija: Emerald Fannell

Igrajo: Carey Mulligan, Laverne Cox, Bo Burnham