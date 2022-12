Za besedo leta se poteguje 11 finalistk

Znanih je 11 finalistk v akciji beseda leta, ki na ZRC SAZU poteka od leta 2016. Glasovanje zanjo poteka do 20. januarja, ko bo znana zmagovalka. Znana je tudi novotvorjenka leta 2022, to je vedobežnik. Beseda označuje tistega, ki beži pred znanjem, vedenjem, ki se boji resnice.

Komisija za besedo leta je za letošnje finalistke izbrala: bot, draginja, energent, femicid, gasilec, povzemalnik, predator, predsednica, supervolilno leto, svoboda in vojna, so sporočili z ZRC SAZU.

O letošnjih finalistkah so odločali Kozma Ahačič in Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Marijan Dović z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Slavko Jerič s portala MMC RTV, Gregor Pobežin z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Agata Tomažič iz uprave ZRC SAZU.

Deset finalistk so izbrali izmed predlogov, ki so jih letos prvič zbirali tudi na spletni strani www.beseda-leta.si, ter jim dodali še enajsto, Delovo besedo leta. Glasovanje do 20. januarja poteka na spletni strani https://beseda-leta.si/.

Besedo leta bodo razglasili 20. januarja 2023 opoldne na slovesnosti v Atriju ZRC.

Komisija je razglasila tudi najboljši neologizem oziroma novotvorjenko leta 2022, to je vedobežnik. Sopomenka zanjo je epistemofob.

Od danes dalje sprejemajo tudi pesniške poskuse: pesem leta, ki mora vsebovati vseh 11 besed, lahko zainteresirani pošljejo na beseda.leta@zrc-sazu.si do 9. januarja 2023. Nagrajenca ali nagrajenko bodo prav tako razglasili 20. januarja, ko bo znana tudi kretnja leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.