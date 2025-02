Za D'Annunzia na Reki nobenega kipa, raje ironični film

»Bolj kot to, da je pri zasedbi Reke sodeloval tudi japonski pesnik Harukiči Šimoj, kar se večkrat poudarja kot nekakšno eksotiko, me je recimo zanimalo, da je D’Annunzio po požigu Narodnega doma v Trstu čestital tamkajšnjim fašističnim požigalcem in jim ponudil okrepitve, če bi jih morebiti potrebovali,« je po sobotni tržaški projekciji svojega dokumentarnega filma Fiume o morte! (Reka ali smrt!) dejal režiser Igor Bezinović, ki je z omenjenim celovečercem nedavno slavil na 54. mednarodnem filmskem festivalu v Rotterdamu, kjer je osvojil glavno nagrado in tudi nagrado FIPRESCI mednarodnega združenja filmskih kritikov. V Trstu bo Fiume o morte! na ogled še danes (torek) in jutri ob 20.30 v kinu Fellini, v Gorici bo na sporedu v Kinemaxu 20., 21., 24. in 25. februarja vedno ob 20.15, v tržiškem Kinemaxu pa 24. in 25. februarja ob 20.30.

Vzgib za nastanek nekonvencionalnega dokumentarnega filma, priprave na katerega so trajale kar deset let, je bila ravno želja po tem, da bi zasedbo Reke prikazali v drugačni luči od tiste, ki se je uveljavila v zlasti italijanski javnosti. Rečana Bezinovića je k tematizaciji zasedbe Reke spodbudilo dejstvo, da se o tem obdobju v šoli niso učili. Kolektivno pripoved je zato zaupal prebivalcem Reke in že s tem storil pomenljiv odmik od uveljavljene naracije o danuncijadi, ki navadno v ospredje postavlja poglede zavojevalcev, ne pa tistih, ki so v okupiranem mestu živeli ali bolje – životarili.