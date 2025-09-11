Za direktorja SSG 18 kandidatov

Za mesto novega direktorja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu se poteguje 18 kandidatk in kandidatov. Ali bolj pravilno, se je potegovalo, saj je upravni odbor gledališča, ki domuje v tržaškem Kulturnem domu, na torkovi seji opravil prvo selekcijo in izmed 18 kandidatov izbral sedmerico, ki bo vabljena na razgovor. Ti bodo potekali pred koncem septembra.

Predsednik Ivan Jevnikar ni skrival zadovoljstva, da so na razpis, ki so ga pri Slovenskem stalnem gledališču objavili junija, prejeli tolikšno število prijav. To namreč dokazuje zanimanje za slovensko gledališče v Trstu in umetnost nasploh, je dejal tržaški odvetnik, k uspehu pa je odločilno prispeval tudi angažma nekaterih članov odbora, ki so razpis promovirali v širšem slovenskem prostoru. Kriteriji, ki jih vsebuje razpis, so ambiciozni, je priznal Jevnikar, saj v SSG iščejo direktorja, ki bo odgovoren tako za umetniško kot za strokovno-administrativno vodenje teatra.