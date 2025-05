Za konec sezone kultna Janko in Metka

Letošnji Družinski abonma Slovenskega stalnega gledališča se bo v soboto, 17. maja, ob 17. uri, v Kulturnem domu v Trstu zaključil s klasično pravljico bratov Grimm, ki jo je režiser Robert Waltl postavil v okvir slovenske alpske tradicije. V njej namreč prevladuje poskočna in dinamična narodnozabavna glasba Slavka Avsenika ml.

Gledališka pravljica s petjem, plesom in odlično igralsko ekipo navdušuje otroke vse od leta 2010 in je v desetih letih nanizala skoraj 180 ponovitev. Besedilo je po kultni nemški pravljici napisal Andrej Rozman Roza, gre pa za koprodukcijo SNG Maribor in Mini teater Ljubljana.