Za uspeh z belo žogico je pripravljen na vse

Skoraj tako, kot če bi šlo za udarce loparčkov, ki sunkovito sunejo belo žogico, se na velikem platnu z izrednim ritmom razvija zgodba karizmatičnega namiznoteniškega igralca Martyja Mauserja, ki je v ZDA prava legenda.

Po koncu druge svetovne vojne, leta 1952, ko tudi New York gleda z velikim optimizmom v prihodnost, se mladi Marty želi otresti revne preteklosti in sanja o velikem preboju, ki mu bo omogočil srečno in bogato življenje.

Podnevi se ambiciozni mladenič posveča prodaji čevljev v stričevi trgovini v Lower East Sideu, ponoči pa si daje duška z energičnimi udarci v belo žogico, s katerimi je prepričan, da bo slavil na svetovni namiznoteniški sceni.

Martyjev veliki načrt stavi na zmago na mednarodnem prvenstvu v Londonu, za kar je nadebudni šampion pripravljen na vse, tudi na stalno kršenje obljub, zadolževanje, druženje s sumljivimi poznanstvi in izogibanje resnejšim romantičnim razmerjem. Še več, pripravljen je celo izvesti rop, saj si drugače ne more zagotoviti potovanja v London in vpisa na tekmovanje.

Kljub začetnim uspehom uresničitev Martyjevih sanj prepreči nepremagljivi japonski as Koto Endo. Ta z zmago vlije novega upanja državi in navijačem, ki so po atomskih bombnih napadih na Hirošimo in Nagasaki popolnoma na kolenih.

Marty Supreme, v Evropi nadvse pričakovan ameriški film novega leta, je celovečerec, ki je v prejšnjih mesecih v ZDA že okronal protagonista Thimotéeja Chalameta z zlatim globusom za najboljšo moško vlogo. Sploh je vloga Martyja Mauserja do danes najpomembnejši in najbolj prepričljiv igralski podvig tridesetletnega igralca, ki prekaša tudi tistega iz filma Bob Dylan: Popolni neznanec, v katerem je ameriški interpret francoskega rodu odigral vlogo slavnega kantavtorja.

Film, v katerem Chalamet nastopa tudi kot producent, mu je dobesedno pisan na kožo. Po večletni odsotnosti pa se na platno vrača Gwyneth Paltrow. Avtor, newyorški režiser Josh Safdie, je zgodbo povzel po avtobiografskem romanu športnika in pisatelja Martyja Reismana, enega najznamenitejših ameriških namiznoteniških igralcev, ki je stavil na v ZDA malo poznano športno panogo, ko je bila ta v Aziji sredi prejšnjega stoletja že zelo popularna.

Marty supreme

Država: ZDA, 2025

Režija: Josh Safdie

Igrajo: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zien in Abel Ferrara