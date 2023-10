Za uvod umetniški polet v nebo

Nova gledališka sezona SSG se bo začela jutri ob 20.00 z umetniškim poletom v nebo. Vsaj tako namiguje naslov prve letošnje predstave Kakor v nebesih švedskega scenarista Kaya Pollaka. Koprodukcija tržaškega gledališča z Glasbeno matico in Mestnim gledališčem Ptuj ponuja preprosto zgodbo o pomenu skupnosti in o smislu umetnosti, ki jo na oder postavlja velika igralska in pevska zasedba.

Režijo predstave podpisuje Samo M. Strelec, ki se je navdušil za zgodbo že pred časom, tačas pa je uresničil skrito sanjo in delo postavil na oder, je povedal na torkovem srečanju z novinarji v Kulturnem domu.

Na odru bo zaživela zgodba o dirigentu, ki mora iz zdravstvenih razlogov na vrhuncu mednarodne kariere zapustiti koncertne odre. V želji po samoti se zateče v rojstno mesto, zakoten kraj nekje na Švedskem, kjer ga vaščani prepričajo, naj prevzame vodstvo domačega, začetno neuglašenega cerkvenega zbora. Glasba osvobaja, tolaži, opogumlja, pripomore k temu, da vsak pokaže svojo najbolj intimno in avtentično naravo, tako da se dinamika odnosov v mali skupnosti začne spreminjati.

»Kakor v nebesih je del krščanske molitve. Na zemlji pa danes žal ni kakor v nebesih, bi pa lahko bilo, ko bi le umetnost zmagovala. In v naši zgodbi govorimo ravno o moči umetnosti,» je zaupal režiser.

Odprtje sezone Slovenskega stalnega gledališča bo spremljala tudi razstava Partitura Franca Vecchieta, pravzaprav razstavni diptih, ki se deli med Kulturnim domom in Peterlinovo dvorano v Ulici Donizzetti v Trstu. Razstava želi biti poklon mojstru ob 50-letnici plodnega delovanja, ki so si ga zamislili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij, Slovensko stalno gledališče, Kulturno društvo za umetnost KONS, Društvo slovenskih izobražencev ter Slovenski klub, ob podpori Dežele FJK in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Razstavo V Kulturnem domu bodo odprli jutri ob 18.30 pred premiero dramske predstave Kakor v nebesih; na ogled bo do konca januarja, in sicer od ponedeljka do petka med 10. in 15. uro ter ob predstavah.