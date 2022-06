Za »vas kot hišo« evropska nagrada

»Ali si kdaj živel v vasi, kot da bi bila tvoja hiša? Ali si že kdaj sanjal v gozdovih, kot da bili tvoj vrt?« S temi besedami se začne predstavitev dolgoročnega projekta Topolò/Topolove – Vas kot hiša, ki ga v beneški vasici Topolove že vrsto let izvajajo – živijo, pravzaprav – člani mladega kolektiva Robida. Iniciativa ima že relativno dolgo zgodovino: Janja Šušnjar, arhitektka, članica kolektiva Robida in idejna iniciatorka projekta, je leta 2017 začela s svojo raziskavo o možnih načinih prebivanja v zapuščenih prostorih.

Ideja pa je nedavno navdušila tudi Evropsko komisijo, ki je letos že drugič podelila nagrade novega evropskega Bauhausa projektom, ki med ljudi in lokalne skupnosti ponašajo duh trajnostnega razvoja in evropskega zelenega dogovora. »Če ima evropski zeleni dogovor dušo, potem je ravno novi evropski Bauhaus tisti, ki je povzročil eksplozijo ustvarjalnosti v naši uniji,« je o iniciativi povedala njena sprožiteljica, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Robidin projekt Vas kot hiša je bil izbran med kar 1100 projekti iz cele Evrope, kasneje pa je na svečani podelitvi med 52 finalisti prejel glavno nagrado v kategoriji prednostne obravnave krajev in ljudi, ki to najbolj potrebujejo.

Janja Šušnjar je 12. junija ob prevzemu nagrade v Bruslju povedala takole: »Ta nagrada je za nas dokaz, da izbira drugačnega načina življenja v skupnosti in oživljanje zapuščenih krajev s stalno prisotnostjo ni abstraktna ali utopična. Živeti v vasi, kot da bi bila hiša, je naš način, da poskušamo narediti ta svet nekoliko boljši. To priznanje je velika spodbuda in podpora, ne samo za nas, temveč tudi za tiste, ki bodo morda z nami nekoč delili te iste sanje.« Sanje po oživljanju zapuščenih prostorov, sanje po mirnejših in bolj zelenih načinih prebivanja na svetu.