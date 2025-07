Zadnja mojstrovina pred odhodom cirkusa

Bliža se StonerKras Fest, glasbeni dogodek posvečen puščavski glasbi, ki bo tudi letos na proseškem B’lancu in sicer v soboto, 12. julija. Ko pa smo že pri puščavski glasbi, ne moremo mimo pionirjev te glasbene zvrsti. Pred mesecem dni je namreč potekala trideseta obletnica izida ploščka ...And The Circus Leaves Town kalifornijske skupine Kyuss.

Skupina Kyuss je za ljubitelje stoner glasbe prava legenda. Bend je proti koncu osemdesetih in na začetku devetdesetih let začel z izvajanjem nove zvrsti, tako imenovanega stoner oziroma desert roka. Mešanica metal, rok in bluz glasbe s psihedeličnimi zvoki in fuzz distorzijami kitar je takrat uspešno vdrla na kalifornijsko sceno, puščavski žuri, na katerih je nastopal bend, pa so danes del zgodovine tega glasbenega gibanja.

Projekt je nastal leta 1987 v Palm Desertu, na začetku pa se je imenoval Katzenjammer. Bend so ustanovili pevec John Garcia, kitarist Josh Homme, bobnar Brant Bjork in basist Chirs Cockrell. Leta 1990 je zasedba spremenila svoje ime v Sons Of Kyuss in izdala svoj prvi istoimenski EP. Že leto kasneje pa je bend skrajšal ime v Kyuss, basista Cockrella je zamenjal Oliveri, postava pa je nato izdala prvenec Wretch. V naslednjih štirih letih je skupina izdala kar tri plošče. Po prvencu Wretch je prišel na vrsto za nekatere najboljši bendov album Blues For The Red Sun. Do širše publike se je skupina prebila z naslednjim glasbenim biserom, Welcome To Sky Valley. Na njem lahko prisluhnemo novemu basistu Scottu Reederju, ki je medtem zamenjal Oliverija. Album sestavljajo trije sklopi pesmi, vsega skupaj deset komadov za več kot petdeset minut energičnega roka. Plošček je izdala velikanka Elektra Records, Kyuss so takrat bili na glasbenih turnejah s pomembnimi skupinami, kot so bile Soundgarden, Metallica, Faith No More. Vse je kazalo, da bo zasedbi »uspelo«, notranja trenja pa so bila že premočna. Bobnar Bjork je zapustil bend, na njegovo mesto je prišel Alfredo Hernandez. Leta 1995 je izšel še labodji spev ...And The Circus Leaves Town, ki je tako zapisal besedo konec zgodbi najboljšega stoner benda vseh časov. Po naslovu že sumimo, da je glasbena avantura proti koncu. Cirkus zapušča mesto, pred odhodom pa nam ponuja še zadnjo mojstrovino. Od prve Hurricane do zaključne Spaceship Landing vse kaže, da glasbena žilica sploh ni usahnila, nasprotno. Dobrih idej je na pretek in to se bo poznalo po razpadu benda, saj bo vsak izmed njegovih članov bolj ali manj uspešno nadaljeval svojo glasbeno kariero. Komad El Rodeo je izjemen, Phototropic je omamno popotovanje, nadpovprečen je tudi edini single One Inch Man, Gloria Lewis ravno tako, da o zadnji Spaceship Landing sploh ne govorimo. Uvodni kitarski rif je pravi udarec v glavo! Ko ne bi bilo vseh tistih medosebnih zamer, kdo ve, kaj še vsega bi nam lahko ponudili Garcia in ostali ...

... And The Circus Leaves Town

Kyuss

Desert rok, stoner rok

Elektra, 1995