Zakaj italijansko zanikanje vojnih zločinov?

Zapiranje Slovenk in Slovencev v italijanska fašistična taborišča, ki je eno najbolj nasilnih in zato najbolj travmatičnih poglavij slovenske zgodovini 20. stoletja, je bilo do nedavnega slabo poznano in pomanjkljivo raziskano. Čeprav internirane osebe, ki so bile zaprte od Gonarsa do Ustice, predstavljajo »zgolj« desetino vseh žrtev druge svetovne vojne na slovenskih tleh, si tudi deportiranke in deportiranci v italijanska taborišča zaslužijo celovito zgodovinarsko obravnavo. Nenazadnje tudi zato, ker so se dosedanje zgodovinske študije zelo redko naslanjajo na pričevanja tistih, ki so se vrnili, piše v predstavitvi knjige Užaljeno maščevanje, ki jo je pravkar izdal Inštitut za spominske in kulturne študije pri Znanstveno- raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).