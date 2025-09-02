Zaključek Ljubljana Festivala z izjemnimi dogodki

V končnici letošnjega 73. Ljubljana Festivala so organizatorji predvideli vrsto zanimivih dogodkov. Tako se bo v prvi polovici septembra zvrstilo kar nekaj festivalskih vrhuncev. Če se najprej osredotočimo na simfonično glasbo, moramo navesti kar štiri koncerte z imenitnimi orkestri. Ta niz bo danes uvedel Orkester nacionalne akademije sv. Cecilije v Rimu (Orchestra dell’Accademia nazionale di santa Cecilia), ki ga bo vodil Daniel Harding.

Od 9. do 12. septembra bodo nato na sporedu še tri izredni koncerti. V torek, 9., se bo domačemu občinstvu predstavil Orkester Slovenske filharmonije. Naslednji večer bo na vrsti Filharmonični orkester iz Monte Carla, dirigiral mu bo Charles Dutoit, na klavir pa bo igrala legendarna Martha Argerich. Ljubljana Festival bo 12. septembra zaključil eden najslavnejših orkestrov na svetu, orkester Dunajskih filharmonikov.Vsi navedeni koncerti bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma z začetkom ob 20. uri.

Med 4. in 9. septembrom (z začetkom ob 20. uri) pa bo v poletnem gledališču Križank gostovalo Zagrebško mestno gledališče Komedija. Predstavilo bo svojo inačico znanega muzikala Nesrečniki, povzeto po angleškem originalu.