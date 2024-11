Zaljubljen par v trilerju, ki je obenem komedija

Sean Baker, 53-letni režiser in pomemben predstavnik ameriškega neodvisnega filma, je velik oboževalec Kena Loacha, Mikeja Leigha in Johna Cassavetesa. Tako kot oni svoje filme posveča predvsem »pozabljenim« in zapostavljenim zgodbam, ki se dogajajo okoli nas. S svojo zadnjo tovrstno pripovedjo, ki jo je uprizoril v filmu Anora, je maja letos prepričal občinstvo in žirijo festivala v Cannesu in si s tem zagotovil tudi prestižno zlato palmo.

Protagonistka prepričljive filmske komedije je Anora – tudi Ani –, plesalka in prostitutka iz Brooklyna, ki se preživlja z lap danceom in »prodajo« svojega telesa. Nekega dne pa je zaradi enega izmed klientov njeno življenje postavljeno na glavo.

Ivan, mladi pripadnik družine ruskih oligarhov, se tako navduši nad plesom in ostalimi talenti dekleta, da jo z obljubo dobrega plačila povabi k sebi na dom. Anora do takrat ne ve, kje in kako živi njen mladi klient, a ko prispe do razkošnega Ivanovega doma, ji postane jasno, s kom ima pravzaprav opravka. Anori se zdi, da sanja, in ko razmerje preraste v ljubezen, se Anora in Ivan odločita za poroko v Las Vegasu. Njuna odločitev pa nikakor ne gre v račun Ivanovim staršem, ki so si za edinega sina zaželeli drugačno prihodnost.

Starša sta vezana na pravoslavno cerkev in ne nameravata dopustiti, da se mladenič poroči s prostitutko. Po Ivanovih in Anorinih sledeh zato pošljeta izurjeno dvojico ruskih pretepačev, ki imata nalogo, da spravita na pravo pot sina in preprečita katerokoli prihodnost mladima zaljubljencema, ki pa se nikakor nočeta odpovedati svojemu čustvu. Misija dvojice pretepačev se kmalu spremeni v zahtevno in obenem tudi zabavno zasledovanje para.

Trilerju, ki je obenem komedija, uspe spraviti gledalca v smeh, a ga prisili tudi k razmišljanju, kar je osrednji namen režiserja, ki so mu ljudje z družbenega roba pri srcu.

Režiser Sean Baker je nase opozoril že pred devetimi leti, ko je posnel film Tangerine s pomočjo treh mobilnih telefonov, ker ni imel dovolj denarja, da bi celovečerec realiziral na filmskem traku. Film je takrat doživel izjemen uspeh, ki je le potrdil talent ameriškega režiserja.

Anora

Država: ZDA 2024

Režija: Sean Baker

Igrajo: Mikey Madison, Mark Eidelshtein, Jurij Borisov in Paul Weissman