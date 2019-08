Zamejci občudujejo Edija Šelhausa

Na današnji dan pred sto leti se je v Podkraju nad Vipavo rodil fotograf Edi Šelhaus (umrl je pred osmimi leti), čigar življenje je bilo zelo povezano s Trstom in s tržaškimi Slovenci. Ob tej priložnosti so o njegovem življenju in delu v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani pripravili pregledno razstavo in katalog z naslovom Edi Šelhaus. Retrospektiva, ki je na ogled do 29. septembra. Razstavo si je doslej ogledalo veliko obiskovalcev, tudi iz zamejstva.

V Muzeju namreč hranijo večino Šelhausovega fotografskega fonda, okrog 160.000 posnetkov, iz njegovega več kot šestdesetletnega ustvarjalnega obdobja, vse od druge svetovne vojne do začetka 21. stoletja. Večina posnetkov je iz obdobja po 2. svetovni vojni, ki jih je Šelhaus Muzeju podaril leta 2000. Razstavo je pripravila Jožica Šparovec, dolgoletna Šelhausova sodelavka.