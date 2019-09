»Zamrznjena« Rosa

Rosa je film o zamrznjenih čustvih. O ženski v letih, ki se po smrti hčerke trudi, da bi tudi sama zapustila »svet mrtvih«, v katerega se je zatekla – svet, v katerem je zamrznila čustva do moža Igorja, zlasti pa do sebe.

Rosa je celovečerni prvenec Tržačanke Katje Colja, ki so ga v torek zvečer predstavili pred polno kinodvorano Ariston. V nosilni vlogi nastopa Lunetta Savino, igralka, ki jo italijanska javnost pozna zlasti po vlogi v priljubljeni nanizanki Un medico in famiglia, v vlogi njenega moža (zamejskega Slovenca) pa priljubljeni slovenski igralec Boris Cavazza. Kot je Savino povedala po tržaški premieri, je bila vloga zelo zahtevna: Rosa je namreč redkobesedna, njena čustva in celoten povratek v življenje je bilo treba prikazati z obrazom, pogledom, telesom. »Tovrstne vloge zahtevajo veliko mero radodarnosti, da se jim povsem predaš. Upam, da sem bila v tem uspešna.« Sodeč po aplavzih in komentarjih gledalcev, ji je uspelo.