Zborovsko petje na Višarjah povezalo tri države

Zborovsko petje je v nedeljo povezalo tri države, sedem organizacij in okrog 200 pevcev na izrednem dogodku letošnje revije Primorska poje, tokrat na neobičajnem, »gorskem« odru. Zveze, ki prirejajo priljubljeno revijo, so se povezale z organizatorji sorodne revije Koroška poje in z lokalnimi društvi za posebno doživetje, ki je bilo vključeno v letošnji niz koncertov v poklon petdesetletnici smrti slikarja Toneta Kralja. Izbrani zbori iz Slovenije, Italije in Avstrije so zapeli namreč v bogato poslikani cerkvi na svetih Višarjah na koncertu »Tri meje združene v pesmi«.

Koncert je poleg kulturnega in institucionalnega pomena idealno tolmačil »zborovske vrednote«, saj je ponudil udeležencem možnost nastopanja in druženja v slikovitem okolju, kar je botrovalo tudi dobremu počutju in vzdušju. Petje se je neformalno začelo že v kabinah žičnice, je izletnikom popestrilo dan na panoramskih točkah, je zaobjelo vse kraje, kjer so pevci vadili, čakali na nastop ali so se družili po koncertu na pogostitvi.