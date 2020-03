Zdravljici dodelili znak evropske kulturne dediščine

Evropska komisija je danes podelila znak evropske dediščine desetim znamenitostim, ki pričajo o evropskih idealih, vrednotah, zgodovini in povezovanju. Med prejemniki je tudi Prešernova Zdravljica, ki med drugim opeva svobodo in sožitje med narodi, so sporočili iz Bruslja. Sedma kitica te pesmi Franceta Prešerna na melodijo istoimenske zborovske skladbe Stanka Premrla je bila leta 1991 izbrana tudi za slovensko himno.

Prejemnike naziva je izbrala neodvisna žirija med kandidati, ki so jih predlagale države članice EU, so še sporočili z Evropske komisije. Doslej je Evropska komisija podelila znak evropske dediščine že 48 znamenitostim, v Sloveniji so to priznanje že podelili partizanski bolnici Franja in cerkvi Sv. Duhana Javorci.