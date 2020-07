Koronačas in posledice pandemije so tudi gledališčnike postavili v do nedavnega nepredstavljiv položaj: občinstvo si je lahko njihove predstave nekaj mesecev ogledovalo le z domačega kavča in preko spleta, ob ponovnem odprtju dvoran morajo tako gledalci kot igralci na odru upoštevati obvezno razdaljo, neposredni dotiki, posledice takih ali drugačnih strasti, brez katerih bi si težko predstavljali gledališko dogajanje, so zamrznjeni. Kako kljub temu ohraniti tisto magijo, ki se, ko se številni dejavniki učinkovito »vklopijo«, vzpostavi v gledališki dvorani? Z osmišljanjem razdalje, je prepričan Igor Pison, avtor in režiser K(o)ronskih zdrah, ki bodo v četrtek ob 21. uri krstno uprizorjene na dvorišču SKD Barkovlje (Ulica Bonafata 6). Komedijo, ki je nepričakovano obogatila poletno ponudbo Slovenskega stalnega gledališča, bodo tu ponovili tudi v petek, teden kasneje (7. avgusta) pa še na Sokolovem igrišču v Nabrežini (v primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma). Rezervacija vstopnic (6 €) je obvezna (na telefonski številki 040 2452616, od 10. do 14.ure), saj je zaradi predpisane razdalje število sedežev omejeno.

Navdih za novo predstavo ste dobili v koronačasu. K(o)ronske zdrahe so nastajale tako rekoč v realnem času.

Med spletnim pogovorom s prijateljico iz Rima se je v kadru nepričakovano prikazal njen, mislil sem že bivši partner. Pojasnila mi je, da se zaradi lockdowna ni mogel vrniti v Turin, ostal je v njunem stanovanju, koronavirus ju je prisilil k sobivanju. Ta epizoda me je navdihnila, da sem najprej spisal radijsko igro za slovenske programe RAI, nato še gledališko predstavo. Želel sem ustvariti romantično komedijo, zato sem izluščil jedro zgodbe in jo v desetih slikah postavil na oder. Dialogi so izmišljeni, tudi zaključek predstave ni enak zaključku zgodbe: moja prijateljica in njen fant sta od konca karantene ponovno par. Pravi happy end.«

Izbira ženske protagonistke, igralke SSG Nikle Petruške Panizon, je bila skorajda obvezna, tista standup komika Žana Papiča pa ne ...

Nikla je neke vrste gotovost, z njo sem že večkrat delal in sodelovanje je vsakič idealno. V Papiču pa sem pred časom odkril prijetnega sogovornika, s katerim sem želel delati: zdaj lahko rečem, da je bilo sodelovanje presenetljivo, mislim, da je Žan idealna izbira za to vlogo.