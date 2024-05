Zgodba o odkrivanju samih sebe

»Ta dogodek bo naš prvi večji samostojen projekt in predstavlja svež pristop k cirkuški umetnosti. Zasnovan je z namenom, da slovenskemu občinstvu ponudi edinstveno umetniško doživetje,« napoveduje Kraševka Eva Kobal, ki z Novogoričanko Tinkaro Loverčič že nekaj let navdušuje slovensko in tujo publiko pod imenom Duo Kamikazete. Z osnovami plesa ob drogu sta se pred leti seznanili v športnem centru Sport & Fit Gym v Gorici, širši publiki pa sta svoje akrobacije v paru predstavili v oddaji Slovenija ima talent, nato pa še v tovrstnih oddajah na Portugalskem, kjer sta se tudi izobraževali v cirkuški šoli, in na Hrvaškem.

Že več mesecev se intenzivno pripravljata na predstavi, v katerih bo na odru in v zraku, ob pomoči številnih rekvizitov in cirkuških tehnik, skupno zaplesalo osem plesalk DK Dance Studia. Projekt novogoriško-kraškega plesnega para Duo Kamikazete je plesno-cirkuška predstava Ko tišina spregovori, na ogled pa bo jutri, 1. junija, v Kosovelovem domu v Sežani in v torek, 4. junija, v SNG Nova Gorica ob 19. uri. »Gre za prvo gledališko aerial predstavo v Sloveniji. Po zgledu iz tujine si želimo cirkuško umetnost ponesti na odre gledališč, na višjo raven in pokazati, da je to čudovita, zahtevna in dih jemajoča vrsta uprizoritvene umetnosti,« dodaja Tinkara Loverčič.

Enourno predstavo sta poimenovali Ko tišina spregovori. »V svetu, kjer tišina prevladuje in posamezniki živijo življenja, ki jih diktirajo družbena pričakovanja, se poraja vprašanje, kaj pomeni resnično živeti. Je to uresničevanje tujih želja ali sledenje lastnim strastem in željam?« razlaga Eva. »Naša življenjska pot se razodeva, ko se upremo enoličnosti in sledimo lastni viziji, ko se osvobodimo družbenih okov in odvržemo maske, ki so nas prikrivale,« dodaja Tinkara. To bo zgodba o prebujanju, odkrivanju lastnega potenciala in pristnem življenju, ki nas čaka, ko si drznemo stopiti iz sence in zaživeti po lastnih pravilih. »Pravo življenje se začne, ko presežemo pričakovanja drugih in sledimo sebi – v tem je naša največja revolucija in moč«.

Koreografinje predstave so Eva Kobal, Tinkara Loverčič in Tjaša Dobravec, nastopajoče plesalke pa Eva Kobal, Tinkara Loverčič, Tjaša Bergant, Pia Brecelj, Naja Vrčon, Sofija Kralj, Kaja Kožlin in Lara Debevc.