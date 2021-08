»Živele svoboda, resnica in pravica!« (video)

Dark Theme

Pisatelj dvigne skodelico kave in nazdravi: »Živele svoboda, resnica in pravica!« Boris Pahor, ki danes praznuje že 108. rojstni dan, je novinarko Primorskega dnevnika Poljanko Dolhar in novinarja Primorskih novic Andraža Gombača v torek sprejel doma na Kontovelski rebri, v hiši s prekrasnim razgledom na Tržaški zaliv.

Spomine, spoznanja in sporočila je nizal kar uro in pol. In še bi govoril, a smo ob uri slovesa soglašali, da velja nekaj moči prihraniti za slavnostni četrtek.

Boris Pahor (ANDRAŽ GOMBAČ/PRIMORSKE NOVICE)

»Če dovolita, intervju začnem kar jaz,« je starosta slovenskih pisateljev dejal ob prihodu v sobico z manjšo knjižnico, vitrino z monumentalnim delom Temelji slovenstva, grafikami Lojzeta Spacala portreti Župančiča, Gregorčiča, Cankarja ... Začeti želi z najnovejšim – z zbornikom Boris Pahor - scrittore senza frontiere (Boris Pahor - pisatelj brez meja). »Iskreno čestitam vsem tistim – najzaslužnejši je Walter Chiereghin, a tudi Nadia Roncelli in drugi –, ki so v treh mesecih napisali in objavili knjigo. Prijateljem revije Ponterosso so dali na razpolago prostor, da pišejo ... Zbrali so veliko ljudi in spisali knjigo, ki ima več kot 330 strani. To je čudež – v treh mesecih narediti knjigo.«

