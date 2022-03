Zlatni dečko, balkanski Maradona

V dneh in tednih, ko Dušan Vlahović na italijanskih in evropskih igriščih navdušuje ne samo navijače turinskega Juventusa, postane zgodba o Denisu Markoviću, mladem in nadarjenem nogometašu, nadvse aktualen film. In to kljub dejstvu, da pripoveduje o temnih plateh nogometa ...

Denis je mlad in obetajoč športnik, ki ima precej problematičen značaj, a je zaradi svoje velike nadarjenosti že od mladih let tarča različnih zanimanj. Zanj se seveda »borijo« športna društva, trenerji, predvsem pa menedžerji, ki vidijo v njegovih nogah edinstveno priložnost za poceni zaslužek. Nadarjenost temnolasega športnika pa lahko v dokaj težavnem okolju, v katerem živi Denis, kmalu da ali odvzame vse, tudi največje sanje.

Po neverjetnem uspehu, ki ga je Zlatni dečko doživel na domači filmski sceni, je celovečerec te dni na sporedu tudi v slovenskih filmskih dvoranah. Avtor dela je Ognjen Janković, danes petinštiridesetletni beograjski avtor, ki se je že preizkusil v režiji televizijskih nadaljevank in reklamnih spotov, za katere je prejel tudi vrsto nagrad. Zlati fant je njegov filmski prvenec, sicer pa je Janković poznan tudi na srbski glasbeni sceni, saj je član rap skupine Beogradski sindikat, ki je seveda soudeležena tudi pri glasbeni kulisi filma.

Zlati fant pripoveduje tako o balkanskem Maradoni, o zelo dobrem mladem srbskem nogometašu, ki pa ima vroč temperament. Kljub izrednim rezultatom postane Denis tarča različnih interesov in njegova kariera bi lahko šla hitro po zlu. Če se mu ne bi ponudila druga možnost, da reši vse, tudi življenje. Novo šanso mu ponudi zapornik, oziroma človek, ki prav zaradi svoje senčne plati ve, kako streči trmoglavemu najstniku in doseči to, česar je Denis sposoben.

Zlati fant (Zlatni dečko)

Srbija, 2022

Režija: Ognjen Janković

Igrajo: Denis Murić, Andrija Kuzmanović in Igor Benčina

Ocena: ★★★