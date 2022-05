Zmelkoow s polno oceno: 10/10

»Smisel življenja je ležanje na plaži z možgani na off in čiwawo na straži, visenje v mreži med dvemi drevesi, slalom v ravnini z zarjavelimi kolesi,« tako je proti koncu devetdesetih prepeval Gorazd Sedmak, splošno znan kot Goga, in njegovi Zmelkoovi. Refren je vzet iz pesmi Bit, ki je leta 1999 izšla z albumom Dej, nosorog, pazi kam stopaš! Komad je doživel izreden uspeh in brez skrbi lahko izjavimo, da je danes del naše slovenske glasbene dediščine. Zmelkoow nam danes, v svojem tridesetem letu delovanja, ponujajo deseto ploščo z naslovom 10/10. Ta je po mnenju strokovne žirije tudi najboljša doslej in je prejela vseh 10 točk (od desetih možnih kajpada). Naslov 10/10 torej pomeni vse možne točke za vseh 10 komadov na jubilejni, 10. plošči! Koliko časa je nastajal nov album smo vprašali pevca Gogo. „Mislim, da smo se zadeve lotili že leta 2018. Nekaj komadov smo že od prej imeli na zalogi, nekaj smo jih pa sproti spesnili. Smo imeli kar ležeren tempo, seveda je za intenzivno izgubo časa poskrbela tudi teta Korona. Kot je temu treba za večino visoke kulinarike, smo tudi za to vrhunsko ploščo pustili sestavine (komade) kar dolgo macerirati na raznih demo posnetkih in v pol-posnetih verzijah. Snemali smo pa približno tako razpršeno kot šiba svinec iz odrezane šibrovke: Padova, Koper, Kanarski otoki, Prebold, Ljubljana, skratka pestro z veliko improvizacije.” Novo ploščo 10/10 sestavlja torej deset komadov, traja pa malo manj kot štirideset minut. Tako kot v starejših skladbah, so tudi tokrat v ospredju besedila. Od kod pa Goga nabavlja navdih za svoje pesmi? „Kje nabavljamo navdih je poslovna skrivnost, ki nam omogoča ohranjanje konkurenčne prednosti pred drugimi izvajalci. Lahko le izdam, da dobavitelj ni poceni. Rdeče niti med komadi pravzaprav niti ni, razen seveda ta, da najbrž vsi odražajo duhovno sliko iste skupinice osebkov ujetih v moje telo.” Rdeče niti torej ni, ironični pogled na svet pa je seveda še vedno prisoten tudi na novi plošči. Album je bend izdal v obliki cdja, priložnostno pa tudi v vinilki. Kje pa bodo Zmelkoowi jutri? „Pa morda bi lahko obkrožili svet na kotalkah, ali pa šli v politiko. Lepi smo, klobasati znamo, da smo pametni znamo skriti, tako da mislim, da bi bil to kar pravšnji izziv. Himno stranke bi si seveda sami napisali.“ Pustimo se presenetiti ...

10/10

Zmelkoow

Ironični pop-rok

Napačen Planet, 2022