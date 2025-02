Znani nagrajenci 53. literarnega natečaja Mladika

Komisija literarnega natečaja Mladike, ki jo sestavljajo pisateljica Evelina Umek, pisateljica in literarna zgodovinarka Vilma Purič in urednica na založbi Mladika Nadia Roncelli se je sestala v petek, 31. januarja 2025, ter po temeljiti razpravi in oceni dospelih prispevkov odločila o nagradah.

PROZA

Prvo nagrado prejme Vita Lipnik za zgodbo Ljubljenec, drugo nagrado Mojca Petaros za zgodbo Razglednica iz Azije in tretjo nagrado Franjo Frančič za zgodbo Čas.

Komisija priporoča za objavo še novele: Zdrs Mojce Straus Istenič, Sredi oblakov se je prikazalo nebo Henrika Grudna, Avtocestni križ Tanje P. Hohler, Facol Darinke Kozinc, Slavica Valentine Fras.

POEZIJA

Prvo nagrado prejme Petra Koršič za pesniški cikel Votivne slike, drugo nagrado Andraž Polič za cikel pesmi Žižole, tretjo nagrado pa Milan Novak za cikel pesmi Lahko bi bila vest.

Komisija priporoča za objavo še cikel pesmi Katje Kožuh, pesmi Patricije Logar Cvetrežnik, pesmi Francija Novaka, Pesmi Nuše Maver, pesmi Na novi poti Anite Bergnac, pesmi Refleksije Nike Čok.