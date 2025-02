ZSKD med italijanskimi gledalci s Prešernovimi bluzi

Nadaljuje se sodelovanje med Zvezo slovenskih kulturnih društev (ZSKD) in društvom Teatro degli Sterpi, ki prirejata danes ob 19. uri v gledališču Hangar teatri v Trstu (Ul. Pecenco 10) večer z naslovom Prešeren ‘n’ blues.

Koncert, ki je nastal z namenom, da bi someščanom približali slovenski kulturni praznik, bodo uvedle avtorske pesmi Iva Tulla (kitara in glas) v izvedbi tria Ivo & The Tools (zasedbo sestavljata še bobnar Giulio Roselli in basist Alessandro Leonzini), oder pa bo nato zasedla skupina Dirty Fingers / Umazani prsti (Jordan Kalc – bobni, Ivo Tull – kitare, Samo Ferluga – bas, Alfredo Cibiz – klaviature in harmonika) s Prešernovimi bluzi, ki jih je uglasbil Samo Ferluga.

Tržaški Ivo & The Tools a.k.a. Ivo Tull trio je nastal leta 2014. Avtor Ivo Tull predstavlja svojo vizijo glasbe, čigar korenine segajo v bluz, ki se ponuja z močnimi primesmi iz drugih glasbenih mednarodnih in multikulturnih realnosti. Besedila so napisana v slovenščini, njegovem materinem jeziku, pesmi pa so intenzivne, včasih predrzne, drugič še nežne in poetične. Za ustvarjanje značilne glasbene dimenzije se trio poslužuje tudi ročno izdelanih kitar iz aluminijastega in lesenega recikliranega materiala, kar daje izvedbi čisto oseben pečat.

Glasbeno zasedbo Dirty Fingers pa je skupina ljubiteljev starega bluza in roka ustanovila leta 1996. Od takrat preigravajo skladbe mojstrov iz 50., 60., 70. in 80. let prejšnjega stoletja. V zasedbi se je tekom skoraj treh desetletij igranja zvrstilo še dvanajst slovenskih in italijanskih glasbenikov iz obeh strani meje. Ker jih je še od izvornih glasbenih projektov, poleg ljubezni do starega bluza in roka, gnala tudi želja po ustvarjanju in izvajanju lastnih avtorskih komadov v slovenščini, jo zdaj udejanjajo pod nazivom Umazani prsti.