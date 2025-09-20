»ZTT je vse bolj most med nami in Slovenijo ter tudi Italijo«

Založništvo ni bila prva izbira Martine Kafol, vendar se mu v okviru Založništva tržaškega tiska (ZTT) že dolgo povsem posveča. Ob tem je aktivna tudi v Združenju založnikov Furlanije - Julijske krajine, v katerem je trenutno predsednica.

Založništvo tržaškega tiska, ki letos praznuje 80-letnico delovanja, se prvenstveno posveča krajevnim avtorjem in tematikam. Bi lahko na kratko strnili vlogo ZTT?

Prvenstveno je to založba, ki skrbi za naš prostor, se pravi za naše avtorje in tudi za naše bralce. Naš prostor, ki gre čez celo Furlanijo - Julijsko krajino. Zelo pomembno je tudi povezovanje med generacijami. Skrbimo za najmlajše, saj izdajamo revijo Galeb. In potem so tu domoznanske izdaje, avtorji katerih so starejši in tudi bralci so odrasli, starejši.

Druga vloga, ki postaja vse bolj izrazita, je izobraževanje. Se pravi ustvarjanje, podpiranje novih avtorjev. Tako za mladinsko književnost, npr. pri Galebu raste kar lepo število ilustratorjev in mladih avtorjev iz našega prostora, pa tudi prevajalcev. To je tudi področje, na katerem veliko delamo. Tako lahko preidem na naslednjo našo vlogo, naše poslanstvo, ki se sedaj močno kaže: to je povezovanje.

Navsezadnje naš logotip, ki nas spremlja že skozi desetletja, predstavlja most. In vedno bolj se kaže ta naša vloga mostu med nami in osrednjo Slovenijo, ampak vedno bolj tudi med nami in širšo Italijo.