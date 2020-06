Zvočna podlaga številnih revolucij

Jamajška glasba praznuje v teh dneh obletnico. 3. junija 1977 je namreč izšla znamenita plošča Exodus, ki jo je s svojo skupino The Wailers posnel kralj reggae glasbe Bob Marley. Drugi razlog za reggae obarvano rubriko pa je dejstvo, da so Marleyeve pesmi in besedila danes ponovno aktualna. Med številnimi protesti, ki so zaradi usmrtitve temnopoltega Američana Georgea Floyda nastali v Združenih državah Amerike, smo opazili več transparentov z naslovi Marleyevih komadov. Med najbolj pogoste spada na primer »Get up, stand up, stand up for your rights« (Vstani, zagovarjaj svoje pravice). Ravno tako je iz zvočnikov večkrat zadonela ponarodela Redemption Song, v kateri poziva jamajški pevec, naj se že enkrat osvobodimo duševnega suženjstva in »odpremo« svoje možgane.

Bob Marley je s svojo glasbo vedno bil na strani zatiranih ljudi; tematike, kot so pravičnost, svoboda in enakopravnost so bile prava stalnica v njegovih pesmih. Glasbeno kariero je začel že v najstniških letih. Leta 1964 je ustanovil svojo prvo skupino The Juveniles. Z njim so takrat igrali Bunny Livingston, Peter Tosh, Junior Braithwaite, Beverley Kelso in Cherry Smith. Iz začetnih ska ritmov se je v naslednjih letih vedno bolj približal rocksteady glasbi in nato roots reggaeju. Ime benda je spremenil v The Wailers in v polovici sedemdesetih postal planetarna reggae zvezda. Album Exodus, ki je izšel junija 1977, imajo nekateri za najboljšega Marleyeve kariere. Naslov plošče je vabilo vsem Afričanom, naj se vrnejo domov, v Afriko. Marley pa se je verjetno nanašal tudi na svoj osebni eksodus. V tistem obdobju je namreč živel v Londonu, v katerega se je preselil, potem ko je decembra 1976 na Jamajki doživel atentat. Na plošči je deset pesmi, večina izmed teh pa so pravi hiti. Tu mislim na komad, ki daje ploščku naslov – Exodus (skoraj 8 minut reggae glasbe!!), ali pa na genialno spojitev reggae in pop ritmov v pesmi Jamming. Tu so še tudi ljubezenska Waiting In Vain, »brezskrbna« Three Little Birds in še zaključni, religiozni medley One Love. Skratka cela serija komadov, ki so pripomogli k temu, da je danes Bob Marley eden najbolj priljubljenih in najbolj poslušanih glasbenih ustvarjalcev vseh časov ... zvočna podlaga številnih revolucij.

Exodus

Bob Marley & The Wailers

Reggae

Island Records, 1977

Ocena: ★★★★ 1/2