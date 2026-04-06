»Garante della privacy« v Italiji, Sloveniji in EU

Spoštovani, pred kratkim sem moral prevesti termin »garante per la privacy« in se nisem mogel odločiti. Ali je to varuh zasebnosti?

Področje varstva osebnih podatkov ureja evropska zakonodaja, in sicer Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio]. Večino terminologije, povezane s tem področjem, smemo – in celo moramo! – povzeti iz tega besedila, ki je merodajno in zavezujoče za vse države. Na spletni strani eur-lex.europa.eu je besedilo dostopno v vseh jezikih EU.

Nekatere odločitve pa evropska zakonodaja vseeno prepušča posameznim državam; ena od teh je določitev organa, pristojnega za preverjanje spoštovanja določil uredbe. V Italiji je to t. i. garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), ki se uradno sicer imenuje Garante per la protezione dei dati personali. V Republiki Sloveniji je področje urejeno nekoliko drugače: naloge t. i. garante per la privacy v večji meri opravlja informacijski pooblaščenec (www.ip-rs.si), ki pa ima tudi druge pristojnosti. Ob standardizaciji je bilo torej v tem primeru sprejeto načelo, da je treba zaradi razlik med državama nekoliko prilagoditi terminologijo. V Zvezku standardiziranih terminov Centralnega urada za slovenski jezik FJK (zvezek.jeziknaklik.it) boste našli prevedek »nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov«. Če opisujete stvarnost v Italijanski republiki, priporočamo uporabo tega poimenovanja, lahko tudi s prilastkom: nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Italiji, italijanski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov ipd.

Za vse druge termine, katerih predmetnost je določena na ravni EU, velja standardizirana terminologija, ki jo povzemamo: